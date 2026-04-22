Collegamento tra centrale operativa della Polizia Locale e Commissariato per un sistema integrato di sicurezza urbana

Un sistema integrato per la sicurezza urbana

A Nocera Inferiore l’Amministrazione Comunale ha firmato un protocollo d’intesa per il collegamento del sistema di videosorveglianza della centrale operativa della Polizia Locale con il Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino. Un passaggio significativo che punta a rafforzare il controllo del territorio attraverso una rete integrata tra le diverse forze impegnate nella sicurezza urbana, migliorando la capacità di prevenzione e intervento.

Sinergia istituzionale e controllo del territorio

La firma dell’accordo rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale. Il collegamento diretto tra le centrali operative consentirà una gestione più rapida ed efficace delle informazioni, facilitando il monitoraggio in tempo reale delle aree sensibili della città. All’incontro saranno presenti il sindaco Paolo De Maio e il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, a testimonianza dell’importanza strategica dell’intesa.

Più prevenzione e interventi tempestivi

L’obiettivo è quello di costruire un sistema di sicurezza urbana più moderno ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze della comunità. Grazie all’integrazione tecnologica, sarà possibile potenziare le attività di prevenzione e garantire interventi più tempestivi in caso di criticità, rafforzando al tempo stesso la percezione di sicurezza tra i cittadini di Nocera Inferiore.

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