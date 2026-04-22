La città di Nocera Superiore si prepara a celebrare l’81° anniversario della Festa della Liberazione, ricorrenza simbolo dei valori di libertà, giustizia e unità nazionale.

Il 25 aprile rappresenta un momento centrale per la memoria collettiva e per il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un’occasione che, come evidenziato dall’amministrazione comunale, richiama anche a un rinnovato impegno civile e alla responsabilità di trasmettere questi valori alle nuove generazioni.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha rivolto un invito alla cittadinanza, alle associazioni e ai giovani a partecipare alla cerimonia commemorativa, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica della comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 aprile 2026, alle ore 9:00, davanti al Monumento ai Caduti in via Matteotti. Durante la cerimonia è prevista la deposizione delle corone d’alloro, momento simbolico di raccoglimento e condivisione.

L’amministrazione auspica una partecipazione ampia e sentita, nel segno della memoria e dei valori fondanti della Repubblica.