Tragedia nel pomeriggio a Pagani, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di due persone.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14:30 in via Mangioni, coinvolgendo un’utilitaria e un camion. A perdere la vita sono stati i due occupanti dell’auto, madre e figlio, deceduti a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso, rivelatesi particolarmente complesse. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Pagani e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Accertamenti in corso per chiarire le cause del sinistro.