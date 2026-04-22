Esplode il caso politico a Pompei dopo l’aggressione al segretario comunale Vittorio Martino. Secondo la denuncia, a colpirlo sarebbe stato il consigliere Massimo Malafronte, in seguito a un acceso confronto legato all’esclusione del figlio dagli orali di un concorso pubblico.
L’episodio, avvenuto nei corridoi del Comune, irrompe nel pieno della campagna elettorale in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, scatenando reazioni trasversali.
Le reazioni istituzionali
La sindaca Andreina Esposito, insieme alla maggioranza e al presidente del consiglio Giuseppe La Marca, ha condannato con fermezza l’accaduto:
«Ribadiamo il nostro impegno per una comunità fondata su rispetto, legalità e convivenza civile».
Lo scontro politico
Dura la posizione dell’opposizione con Domenico Di Casola:
«I nodi iniziano a venire al pettine», con riferimento alle criticità già segnalate sui concorsi pubblici.
Più prudente Salvatore Alfano, che invita ad attendere gli sviluppi delle indagini prima di assumere decisioni.
Netta invece la linea dei candidati sindaco:
- Claudio D’Alessio parla di «offesa alla dignità dei cittadini» e di un clima politico deteriorato;
- Giuseppe Tortora definisce l’episodio «gravissimo e inaccettabile».
Le posizioni di partiti e sindacati
Il Partito Democratico, con Francesco Dinacci e Alfonso Coccoli, condanna «qualsiasi forma di violenza», ribadendo il valore del confronto civile.
Solidarietà al segretario arriva anche dai sindacati:
- FedirSegretari parla di attacco ai principi costituzionali;
- la UIL FPL, con il segretario Mario Russo, condanna il gesto e chiede chiarezza.
Uno scenario ancora aperto
La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Sul piano politico, invece, il caso continua ad alimentare tensioni e polemiche, incidendo su una campagna elettorale già particolarmente accesa.