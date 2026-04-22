Supera gli 880mila euro il presunto danno erariale contestato a quattro ex direttori generali di aziende sanitarie campane, finiti sotto la lente del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.

L’indagine è stata avviata su delega della Procura regionale per la Campania della Corte dei conti e riguarda il periodo compreso tra il 2022 e il 2025. Ai quattro ex manager è stato notificato un “invito a fornire deduzioni”, atto preliminare che consente agli interessati di presentare la propria versione dei fatti prima di eventuali sviluppi giudiziari.

Le ipotesi al vaglio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i dirigenti – pur essendo andati in pensione anticipatamente – avrebbero continuato a percepire lo stipendio legato all’incarico, cumulandolo con il trattamento pensionistico. Una condotta che, in base alla normativa vigente, sarebbe illegittima, salvo casi specifici di incarichi gratuiti.

Le verifiche avrebbero inoltre evidenziato una mancata comunicazione del passaggio in quiescenza agli uffici regionali competenti. In alcuni casi, la retribuzione – inizialmente sospesa – sarebbe stata successivamente ripristinata con il pagamento anche degli arretrati, senza le dovute segnalazioni.

I nomi coinvolti

Nel dettaglio, i destinatari dei provvedimenti sono:

Giuseppe Longo , già direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli , con un danno contestato di circa 171mila euro;

, già direttore generale dell’ , con un danno contestato di circa 171mila euro; Renato Pizzuti , ex direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino , con oltre 382mila euro contestati;

, ex direttore generale dell’ , con oltre 382mila euro contestati; Attilio Antonio Montano Bianchi , già alla guida dell’ Irccs Fondazione Pascale di Napoli , con circa 134mila euro;

, già alla guida dell’ , con circa 134mila euro; Vincenzo D’Amato , ex direttore generale dell’ Ospedale universitario San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona , con oltre 193mila euro contestati.

Durante il periodo oggetto di indagine, tra stipendi e pensioni, i quattro avrebbero percepito complessivamente oltre un milione e mezzo di euro.

Prossimi passaggi

I dirigenti coinvolti potranno ora presentare le proprie controdeduzioni. Successivamente, la magistratura contabile valuterà se procedere con ulteriori azioni per l’eventuale recupero delle somme ritenute indebitamente percepite.

L’inchiesta riporta l’attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche nel settore sanitario, già al centro di verifiche e controlli per garantire trasparenza e corretto utilizzo dei fondi.