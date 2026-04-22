Notte di tensione a Sarno, dove un’autovettura in uso alla Guardia Agroforestale Italiana è stata distrutta da un incendio divampato davanti alla sede del distaccamento locale.

Il rogo si è sviluppato nelle ore notturne, svegliando i residenti della zona a causa delle fiamme e del fumo intenso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il veicolo ha riportato danni ingenti.

Secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, la natura dell’incendio sarebbe dolosa. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

L’episodio viene valutato come un possibile atto intimidatorio. La Guardia Agroforestale Italiana, guidata dal presidente nazionale Antonio D’Acunto, è attiva sul territorio in attività di controllo e contrasto ai reati ambientali, tra cui sversamenti illeciti e inquinamento.

Dall’organizzazione arriva un messaggio di fermezza: gli operatori hanno ribadito la volontà di proseguire senza esitazioni nelle attività di tutela ambientale, nonostante l’accaduto.