Colpo fulmineo nel cuore di Torre del Greco, dove una banda organizzata ha svaligiato una boutique a pochi passi da via Roma. Il blitz è avvenuto intorno alle 5:40 in corso Avezzana, ai danni del negozio “Deluxe”.
Il colpo in meno di due minuti
Secondo le immagini della videosorveglianza, almeno quattro persone – tutte vestite di scuro, con cappucci e guanti – hanno agito con precisione.
Uno è rimasto fuori a fare da palo, mentre gli altri tre hanno forzato l’ingresso in pochi secondi, dirigendosi subito verso gli articoli più costosi.
In meno di due minuti:
- svuotati scaffali e appendiabiti
- razziati capi e accessori di valore
- merce caricata in sacchi preparati in anticipo
Poi la fuga, rapida e senza lasciare tracce.
Banda esperta e organizzata
La dinamica lascia pochi dubbi: si tratterebbe di un gruppo specializzato, probabilmente collegato ad altri colpi simili registrati nelle ultime settimane tra Torre del Greco e i comuni vicini.
Torna l’allarme sicurezza
L’episodio riaccende le preoccupazioni, soprattutto nelle zone vicine alla stazione, già teatro di furti e tentativi di rapina.
Commercianti e residenti parlano di escalation e chiedono:
- più controlli nelle ore notturne
- maggiore presenza delle forze dell’ordine
Indagini in corso
Gli investigatori stanno acquisendo i filmati e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili. Non si esclude un collegamento con altri raid messi a segno con modalità analoghe negli ultimi giorni.