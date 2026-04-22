Colpo fulmineo nel cuore di Torre del Greco, dove una banda organizzata ha svaligiato una boutique a pochi passi da via Roma. Il blitz è avvenuto intorno alle 5:40 in corso Avezzana, ai danni del negozio “Deluxe”.

Il colpo in meno di due minuti

Secondo le immagini della videosorveglianza, almeno quattro persone – tutte vestite di scuro, con cappucci e guanti – hanno agito con precisione.

Uno è rimasto fuori a fare da palo, mentre gli altri tre hanno forzato l’ingresso in pochi secondi, dirigendosi subito verso gli articoli più costosi.

In meno di due minuti:

  • svuotati scaffali e appendiabiti
  • razziati capi e accessori di valore
  • merce caricata in sacchi preparati in anticipo

Poi la fuga, rapida e senza lasciare tracce.

Banda esperta e organizzata

La dinamica lascia pochi dubbi: si tratterebbe di un gruppo specializzato, probabilmente collegato ad altri colpi simili registrati nelle ultime settimane tra Torre del Greco e i comuni vicini.

Torna l’allarme sicurezza

L’episodio riaccende le preoccupazioni, soprattutto nelle zone vicine alla stazione, già teatro di furti e tentativi di rapina.

Commercianti e residenti parlano di escalation e chiedono:

  • più controlli nelle ore notturne
  • maggiore presenza delle forze dell’ordine

Indagini in corso

Gli investigatori stanno acquisendo i filmati e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili. Non si esclude un collegamento con altri raid messi a segno con modalità analoghe negli ultimi giorni.

Redazione

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