In vista delle prossime elezioni amministrative, Virginia Villani delinea la strategia del Movimento 5 Stelle nella provincia di Salerno: coalizioni variabili a seconda dei territori e una presenza capillare che coinvolge sia i grandi centri urbani sia i piccoli comuni.

La coordinatrice provinciale ha evidenziato un clima di partecipazione crescente, con l’obiettivo di tradurre il consenso raccolto in programmi amministrativi basati su trasparenza e sostenibilità.

Le strategie nei principali comuni

A Salerno, il Movimento sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Franco Massimo Lanocita, all’interno di una coalizione che comprende, oltre al M5S, anche Alleanza Verdi e Sinistra e una componente civica. Un modello che punta a coniugare identità politica e apertura.

A Cava de’ Tirreni, invece, il Movimento appoggia il candidato Giancarlo Accarino nell’ambito di un “campo largo”, mentre ad Angri la linea cambia: qui il M5S corre da protagonista con la candidatura diretta di Giuseppe Iozzino, sostenuto da due liste.

Presenza diffusa anche nei piccoli centri

La strategia non si limita ai poli principali. Il Movimento è attivo anche in realtà come Celle di Bulgheria, Postiglione, Amalfi e Maiori, confermando la volontà di costruire un radicamento diffuso sul territorio provinciale.

Modelli diversi, stessa linea politica

Dall’analisi delle candidature emerge una linea flessibile: alleanze ampie nei grandi centri, presenza autonoma in contesti specifici. Una scelta che riflette l’intenzione di adattare l’azione politica alle dinamiche locali, mantenendo però una base comune fondata su partecipazione e buona amministrazione.

Il banco di prova sarà rappresentato dal voto: la capacità di tradurre questa strategia in consenso elettorale determinerà il peso del Movimento nella futura governance dei comuni del Salernitano.