Sono ore di forte preoccupazione a Baronissi, dove proseguono senza sosta le ricerche di Vincenza, 72 anni, scomparsa dalla mattina di mercoledì 22 aprile 2026.

Le operazioni sono in corso su tutto il territorio comunale e nelle aree limitrofe, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei volontari della protezione civile. Le ricerche vengono effettuate anche con l’ausilio di droni, soprattutto nelle zone rurali e collinari.

Secondo quanto riferito dai familiari, la donna è alta circa 160 centimetri, ha capelli brizzolati e occhi castani. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino rosso, pantaloni della tuta azzurri e ciabatte. Non avrebbe con sé né documenti né telefono cellulare.

Vincenza vive con la madre e il fratello e potrebbe trovarsi in stato confusionale o spaventata.

Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averla vista è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri, la Polizia Municipale di Baronissi o l’associazione di volontariato “Il Punto”.

L’appello dei familiari e della comunità è uno solo: riportare Vincenza a casa.