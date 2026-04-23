Nel dolore per una perdita improvvisa, una famiglia dell’area stabiese ha scelto la via della solidarietà. Dopo il decesso di un paziente cinquantenne, è stato dato il consenso alla donazione degli organi, permettendo di offrire nuove possibilità di vita ad altri malati in attesa di trapianto.

L’intervento di espianto è stato eseguito presso l’Ospedale San Leonardo, dove si è attivata una macchina organizzativa complessa e altamente specializzata. Determinante il lavoro sinergico tra il coordinamento ospedaliero di procurement, le unità di rianimazione, la sala operatoria e la direzione sanitaria, che hanno garantito rapidità ed efficienza nelle operazioni.

Un gesto che salva vite

La donazione rappresenta una delle più alte espressioni di solidarietà civile. Nel pieno rispetto della privacy, il gesto della famiglia consentirà di aiutare più pazienti, trasformando un momento di profondo dolore in una concreta speranza.

Rafforzata la rete trapianti

L’episodio si inserisce nel percorso di potenziamento della rete trapiantologica dell’ASL Napoli 3 Sud, che ha recentemente riorganizzato le attività di procurement in linea con le indicazioni regionali e del Centro Regionale Trapianti, con l’obiettivo di migliorare tempestività ed efficacia degli interventi.

Le parole del direttore generale

Il direttore generale Giuseppe Russo ha espresso gratitudine alla famiglia:

«Un gesto di straordinaria generosità compiuto in un momento di immenso dolore. La donazione degli organi è un atto di altissimo valore civile e umano, che consente di salvare vite e restituire speranza a chi attende».