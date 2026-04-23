Momenti di tensione questa mattina a Cava de’ Tirreni, in via De Filippis, dove una donna ha aggredito senza apparente motivo una cliente all’interno di una macelleria.

Secondo una prima ricostruzione, la donna – in evidente stato di agitazione – si sarebbe scagliata contro la vittima per poi allontanarsi subito dopo, dirigendosi in strada e camminando tra le auto in transito, creando ulteriore pericolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che sono riusciti a bloccarla e a riportare la situazione sotto controllo. La donna è stata quindi affidata alle cure mediche e trasferita per accertamenti.

Non si registrano feriti.