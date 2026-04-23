Colpo nella notte a Cava de’ Tirreni, dove una banda di ladri ha preso di mira lo storico negozio di ottica “Di Maio”, situato in pieno centro su Corso Umberto I.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno agito tra le 3 e le 5 del mattino, sfondando le vetrine e riuscendo a introdursi rapidamente all’interno dell’attività. In pochi minuti hanno portato via numerosi occhiali di marche note e alcuni macchinari presenti nel retro del negozio. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si parla di diverse migliaia di euro.

La scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino, quando i proprietari hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri della tenenza metelliana. Sono in corso le indagini, con l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire ai responsabili.

Nel messaggio diffuso dopo il furto, i titolari hanno espresso amarezza per quanto accaduto: un episodio che colpisce una realtà presente da oltre 70 anni nel cuore della città. Pur senza alimentare polemiche, è stato sottolineato come simili fatti non possano essere considerati normali, soprattutto in una zona centrale e quotidianamente frequentata.

L’attività, dopo i primi interventi di ripristino, ha già riaperto al pubblico, ringraziando le forze dell’ordine per il supporto e la comunità per la vicinanza dimostrata.