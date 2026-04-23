Un racconto di rinascita, fede e lotta contro la droga. È questo il cuore di “Scegli la vita e non tradirla”, il libro di Giuseppe Lombardi, originario di Corbara, che sarà presentato in due appuntamenti aperti al pubblico.

Il primo incontro è in programma venerdì 24 aprile alle ore 20:00 presso il Palazzo di Vetro di Corbara, in via Tenente Lignola. L’evento è promosso dalla Consulta delle donne.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 16 maggio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Nocera Inferiore. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Villanova. In entrambi i casi l’ingresso sarà libero.

Il libro racconta un percorso personale intenso, dalle difficoltà legate alla dipendenza fino alla riscoperta della fede attraverso l’incontro con Gesù. Una testimonianza forte, che punta a lanciare un messaggio di speranza e cambiamento, soprattutto alle nuove generazioni.

Nel suo cammino spirituale, l’autore ha scelto di aggiungere al proprio nome quello di “Maria”, segno della consacrazione alla Madonna e di un percorso interiore che rappresenta un punto centrale della sua rinascita.

Le presentazioni saranno occasione di confronto e condivisione, per ascoltare dal vivo una storia che intende lasciare un segno e invitare a “scegliere la vita” senza tradirla.

Il volume è disponibile sulle principali piattaforme online, tra cui Amazon.