Tentato furto nella notte presso l’Istituto Tecnico Agrario G. Fortunato di Eboli, dove ignoti hanno praticato un foro nel muro per introdursi all’interno dell’edificio.

L’episodio si è verificato poco prima dell’alba. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero danneggiato una parete laterale per accedere ai locali, come confermato dai detriti e dai calcinacci rinvenuti sul pavimento.

Nonostante l’effrazione, non risulterebbero oggetti sottratti. A sventare il colpo sarebbe stato il sistema di allarme, attivatosi tempestivamente e capace di mettere in fuga i ladri prima che potessero completare l’azione.

Sul posto sono intervenute le guardie giurate e i carabinieri, allertati immediatamente dopo l’attivazione dell’allarme. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Sono in corso indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati negli ultimi tempi sul territorio.

Redazione

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