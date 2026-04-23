Mattinata critica per la viabilità nell’area di Salerno, dove una serie di incidenti verificatisi nelle prime ore del giorno ha mandato in tilt l’intero nodo autostradale, con pesanti ripercussioni anche su raccordi e tangenziale. Disagi diffusi e tempi di percorrenza dilatati anche per brevi tragitti.

Scontro sulla A3: traffico bloccato verso Napoli

Il primo episodio, il più grave, si è registrato lungo la Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Salerno Fratte e Salerno Centro in direzione Napoli. Un autobus e un autocarro sono rimasti coinvolti in un incidente che ha paralizzato la circolazione, già rallentata da un restringimento di carreggiata per lavori.

Le conseguenze si sono propagate rapidamente anche alla Autostrada A2 del Mediterraneo, con lunghe code in direzione del capoluogo, e al raccordo Salerno-Avellino.

Secondo incidente sul raccordo

A peggiorare ulteriormente la situazione è stato un secondo sinistro, sempre sul raccordo Salerno-Avellino in direzione sud, che ha coinvolto un’auto e un camion. L’impatto ha avuto effetti anche sulla Autostrada Caserta-Salerno, contribuendo ad aggravare il quadro complessivo della circolazione.

Tamponamento in tangenziale

Disagi anche sulla tangenziale di Salerno, dove si sono formate code tra le uscite di Pastena e Fratte a causa di un tamponamento. Il tratto, già particolarmente trafficato per via dell’innesto con le autostrade, ha subito forti rallentamenti.