Ancora attività commerciali nel mirino dei ladri tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino. Nella notte, un gruppo di malviventi ha tentato un colpo ai danni del centro scommesse Planet Win.

Secondo quanto riferito dai proprietari, i responsabili – descritti ironicamente come “un gruppo di abili professionisti” – avrebbero agito con ruoli ben definiti: chi a fare da palo, chi a garantire la fuga e chi a forzare l’ingresso. In pochi minuti, utilizzando un flex, sono riusciti ad aprire la serratura e introdursi nel locale, nonostante l’allarme.

Duro il commento dei titolari, che in un post social hanno condannato senza mezzi termini l’episodio, definendo i responsabili “ladri” e sottolineando il carattere ignobile del gesto, al di là della rapidità e della precisione dell’azione.

Allo stesso tempo, però, arriva un messaggio chiaro: l’attività non si ferma. “Siamo sempre operativi”, scrivono, evidenziando come il tentativo di furto non abbia compromesso il lavoro quotidiano.

Il centro scommesse ha infatti già riaperto regolarmente, confermando la volontà di andare avanti senza lasciarsi intimidire. Resta alta, intanto, l’attenzione sul territorio per una serie di episodi analoghi che stanno interessando diversi comuni della zona.