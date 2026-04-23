È morto all’età di 94 anni Biagio De Giovanni, figura di primo piano nel panorama accademico e politico italiano. Il Comune di Napoli ha disposto per oggi l’apertura della camera ardente, a partire dalle ore 16, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove si terrà anche la cerimonia funebre.

Professore emerito di filosofia politica e già rettore dell’Università L’Orientale di Napoli, De Giovanni era socio dell’Accademia dei Lincei. Nel corso della sua carriera ha insegnato anche negli atenei di Bari e Salerno, distinguendosi per i suoi studi sull’idealismo tedesco, in particolare su Georg Wilhelm Friedrich Hegel, e sul pensiero politico moderno.

Compagno di partito e amico dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha dedicato gran parte della sua attività scientifica all’analisi dei rapporti tra diritti, potere, storia e istituzioni. Tra il 2013 e il 2022 ha pubblicato numerosi saggi su temi come la democrazia di massa, il pensiero di Marx, la sovranità politica e la crisi della coscienza europea.

Il cordoglio istituzionale

Tra i primi messaggi di cordoglio, quello del presidente della Regione Campania Roberto Fico:

«Con Biagio De Giovanni perdiamo un intellettuale di straordinario rigore, che ha unito pensiero filosofico e impegno politico. La sua attività accademica e istituzionale testimonia una dedizione costante alla costruzione di una cultura democratica fondata sulla connessione tra sapere e responsabilità pubblica».

Fico ha poi sottolineato come De Giovanni abbia rappresentato «un punto di riferimento per generazioni di studiosi e cittadini», esprimendo vicinanza alla famiglia e alla comunità accademica.