GORI comunica che, a causa del fermo degli impianti per lavori eseguiti da altri enti, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 05:00 di martedì 28 aprile 2026 fino alle ore 05:00 di mercoledì 29 aprile 2026.
Le zone interessate sono:
- via Casa Milite
- via Nazionale
L’interruzione è legata a un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice integrativa da parte della società Ausino S.p.A.
Durante il periodo di sospensione sarà attivo un servizio idrico sostitutivo con autobotte in via Nazionale, località Camerelle, a partire dalle ore 08:00 e per tutta la durata dei lavori.
Alla riapertura del flusso potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua: si consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.