Nuovo colpo al traffico di stupefacenti in provincia di Salerno. La Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de’ Tirreni ha condotto due operazioni nei territori di Vietri sul Mare e della stessa Cava, portando all’arresto di due uomini con accuse legate allo spaccio di droga.

Sequestro a Vietri

Nel primo intervento, eseguito a Vietri sul Mare, i finanzieri hanno fermato un 53enne già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti circa 420 grammi di cocaina, oltre a 1.625 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrato anche un telefono cellulare, ora al vaglio degli investigatori.

Secondo le stime, la sostanza avrebbe potuto fruttare circa 30mila euro sul mercato. L’uomo, dopo la convalida del Gip del Tribunale di Salerno, è stato posto agli arresti domiciliari.

Arresto a Cava de’ Tirreni

Il secondo intervento è avvenuto a Cava de’ Tirreni, dove un 43enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, già destinatario di un divieto di dimora nel comune metelliano, è stato trovato in possesso di circa 90 grammi tra hashish e crack.

Anche in questo caso è stato sequestrato un telefono cellulare. Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere. La sua posizione potrebbe aggravarsi, considerata la violazione delle precedenti disposizioni giudiziarie.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio sul territorio.