Una morte improvvisa, sopraggiunta poche ore dopo un intervento che inizialmente sembrava riuscito senza complicazioni. È quanto accaduto a una donna di 55 anni, originaria del Golfo di Policastro, deceduta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

La paziente era stata sottoposta nella mattinata di martedì a un delicato intervento neurochirurgico per la rimozione di un angioma cerebrale. Secondo quanto riferito, l’operazione si era conclusa positivamente e, nel primo pomeriggio, i medici avevano rassicurato i familiari escludendo criticità immediate.

Il peggioramento improvviso

Nel giro di poche ore, però, il quadro clinico è precipitato. Le condizioni della donna si sono aggravate rapidamente fino al decesso, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

I familiari, sconvolti, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto nella fase post-operatoria.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Vallo della Lucania ha avviato un’indagine, disponendo il sequestro della salma e l’esame autoptico. L’autopsia sarà determinante per accertare le cause della morte e verificare eventuali responsabilità, sia durante l’intervento sia nelle ore successive.

Gli accertamenti dovranno fare piena luce su una vicenda che, al momento, presenta ancora numerosi interrogativi.