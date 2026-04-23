Dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile sullo scioglimento del Comune di Pagani, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione immediata del Consiglio comunale, del sindaco e della giunta.

Il provvedimento resterà in vigore fino all’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, con l’obiettivo di garantire la continuità e la regolarità dell’azione amministrativa.

La commissione straordinaria

La gestione provvisoria dell’ente è stata affidata a una commissione straordinaria composta da:

Maria Cristina Caruso

Aniello De Angelis

Francesco Puglisi

Revocate le elezioni di maggio

Con un ulteriore decreto, il prefetto ha disposto anche la revoca dei comizi elettorali già convocati per il 24 e 25 maggio 2026, quando i cittadini erano chiamati al voto per l’elezione diretta del sindaco e del nuovo Consiglio comunale.