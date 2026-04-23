A Pompei c’è chi arriva per una vacanza e chi, invece, diventa simbolo di libertà e determinazione. È il caso di Maria Teresa, 95 anni, originaria di Hamme, in Belgio, protagonista di un viaggio in solitaria attraverso l’Europa a bordo del suo camper.

L’anziana viaggiatrice è stata accolta al Camping Spartacus, dove ha subito attirato l’attenzione e l’ammirazione di turisti e residenti. Ex insegnante, non sposata, Maria Teresa ha fatto dell’indipendenza uno stile di vita, continuando a viaggiare anche dopo la perdita della compagna con cui condivideva queste avventure.

Un viaggio senza tecnologia

Dal Belgio alle pendici del Vesuvio, migliaia di chilometri percorsi affidandosi non a navigatori digitali, ma a mappe cartacee. Una scelta che racconta un approccio essenziale al viaggio, lontano dalla tecnologia e vicino all’esperienza diretta.

Il legame con l’Italia è profondo: dalle vacanze in Sardegna negli anni Sessanta ai tour culturali in Toscana. Il ritorno in Campania, a distanza di quarant’anni, è stato motivato dal desiderio di rivedere gli affreschi della Casa dei Vettii, uno dei luoghi simbolo degli scavi archeologici.

Tra memoria e nuove scoperte

Durante il soggiorno, Maria Teresa ha esplorato anche siti mai visitati prima, come Villa San Marco e il Museo Archeologico D’Orsi, confermando una curiosità che non conosce età, come riportato da “Made in Pompei”.

E il viaggio non si ferma qui: ad agosto ripartirà verso la Germania, mentre per novembre ha già programmato una nuova tappa intercontinentale in Thailandia.

Una storia che racconta come il desiderio di scoprire il mondo possa restare intatto nel tempo, trasformando ogni viaggio in una lezione di libertà.