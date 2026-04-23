Dopo una diagnosi inizialmente definita grave e successivamente ridimensionata da ulteriori accertamenti, si accende il caso su un esame diagnostico eseguito presso l’ospedale di Salerno. I familiari del paziente chiedono ora verifiche e trasparenza sull’intera vicenda.

A portare la questione all’attenzione pubblica è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc. Secondo quanto riferito, il paziente – indicato con le iniziali L.N. – si era sottoposto a una Pet-Tac presso l’ospedale Ruggi, dove gli sarebbe stato prospettato un quadro clinico particolarmente serio.

Tuttavia, successivi approfondimenti specialistici eseguiti in una struttura di Milano avrebbero ridimensionato, fino a smentire, la prima valutazione diagnostica.

I familiari, che annunciano possibili iniziative formali, chiedono chiarimenti su diversi aspetti: dalle condizioni operative dell’apparecchiatura utilizzata alle modalità con cui sarebbe stato formulato il primo referto. Elementi che, se confermati, potrebbero richiedere verifiche tecniche e amministrative.

«Quando emergono presunte criticità di questa portata – ha dichiarato Polichetti – è dovere delle istituzioni accertare i fatti con tempestività e rigore. In sanità non possono esserci zone d’ombra».

L’esponente politico ha inoltre sottolineato la necessità di fare piena luce sull’accaduto, evidenziando come diagnosi di particolare gravità, se poi smentite, impongano un approfondimento sui processi interni e sui controlli.

Polichetti ha infine espresso vicinanza al paziente e alla famiglia, ribadendo che «la sanità pubblica va tutelata attraverso competenza, trasparenza e piena attenzione ai diritti dei cittadini».