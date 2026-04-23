Interruzione programmata del servizio idrico a Sant’Egidio Monte Albino. La società Gori ha comunicato che, per lavori sulla rete, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 05:00 di martedì 28 aprile 2026 fino alle ore 05:00 di mercoledì 29 aprile 2026.
Il disservizio è legato a un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice integrativa da parte della Ausino S.p.A..
Le zone interessate
Coinvolte numerose strade e piazze del territorio comunale, tra cui: Piazza Gian Battista Ferraioli, Piazza Martiri di Nassirya, Piazza Municipio, via Bosco, via Castello Troiano, via Ernesto Danio, via Francesco Ferraioli, via Giacomo Leopardi, via Ippolito Gaetano, via Mandrino, via Mario Cuomo, via Monacelle, via Orazio, via Petriera, via Raffaele Falcone, via Sorvello, via Tenente Innocenzo Ferraioli, viale Abate Natalino Terracciano, viale della Pace e tutte le relative traverse.
Servizio sostitutivo
Durante l’interruzione sarà attivo un servizio idrico sostitutivo con autobotte in via Pulcinella, nell’area parcheggio della Pro Loco, a partire dalle ore 08:00.
Alla riapertura del flusso potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua: si consiglia di lasciarla scorrere per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
La società si scusa con i cittadini per i disagi arrecati.