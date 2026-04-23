Assolto per particolare tenuità del fatto. È questa la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina e finito a processo con l’accusa di evasione.

I fatti risalgono al 31 ottobre scorso, quando i carabinieri della stazione di Sarno lo avevano arrestato in flagranza dopo essersi allontanato di circa cento metri dalla propria abitazione, dove era ristretto.

Secondo quanto emerso, alla base del gesto vi sarebbe stata la necessità di acquistare delle sigarette. Dopo il rifiuto della moglie di uscire, l’uomo si sarebbe recato personalmente in un vicino tabacchi. Durante il rientro a casa, è stato però intercettato da una pattuglia dei carabinieri, allertata da una segnalazione anonima, come riportato da “SalernoToday”.

Processato per direttissima il giorno successivo e difeso dall’avvocato Rolando Iorio, l’imputato aveva scelto il rito abbreviato, ottenendo inizialmente il ripristino della misura dei domiciliari.

Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza: il giudice ha accolto la tesi difensiva, disponendo l’assoluzione per tenuità del fatto. La Procura aveva invece richiesto una condanna a un anno di reclusione.