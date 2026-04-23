Serata amara per il basket giovanile a Scafati, dove la partita Under 19 Gold tra Scafati e Angri, vinta dagli ospiti, si è conclusa con un episodio di violenza. Al termine dell’incontro, un tesserato dell’Academy Scafati Basket ha aggredito il direttore di gara Alfonso Procida.

Un gesto grave che ha immediatamente spinto la società, guidata dal presidente Luigi Cesarano, a prendere le distanze dall’accaduto. In una nota ufficiale, il club ha espresso profondo rammarico, condannando senza esitazioni il comportamento del proprio atleta e ribadendo l’impegno nel promuovere valori come rispetto, educazione e correttezza.

Provvedimenti immediati

La risposta della società è stata tempestiva: il giovane responsabile dell’aggressione è stato messo fuori rosa. Un primo provvedimento interno in attesa delle decisioni della giustizia sportiva, che potrebbero comportare ulteriori sanzioni.

L’Academy Scafati ha inoltre rivolto le proprie scuse all’arbitro, alle squadre, ai dirigenti, ai tifosi e a tutti i presenti.

Resta l’amarezza per un episodio che ha offuscato una gara che avrebbe dovuto rappresentare un momento di sport e crescita per i giovani. Ora l’obiettivo è fare in modo che quanto accaduto resti un caso isolato e diventi un monito per tutto l’ambiente sportivo.