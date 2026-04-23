A due giornate dal termine del campionato di Serie D, i giochi restano apertissimi in molti gironi. Se alcune squadre hanno già raggiunto i propri obiettivi, altre sono ancora impegnate in una corsa serrata tra promozione, playoff e salvezza.

Girone G: Scafatese Calcio già promossa, Nocerina in corsa playoff

Nel girone G il verdetto principale è già arrivato: la Scafatese Calcio ha conquistato la promozione con largo anticipo, dominando il campionato e riportando entusiasmo in città. Un risultato costruito con continuità e prestazioni solide, che ha permesso ai gialloblù di festeggiare davanti al proprio pubblico con diverse giornate di anticipo.

Situazione ben diversa per la Nocerina, ancora pienamente coinvolta nella lotta per un posto nei playoff. I rossoneri sono chiamati a difendere la propria posizione in un finale che si preannuncia particolarmente combattuto.

Dopo cinque pareggi consecutivi, i molossi dovranno invertire la rotta già nel prossimo turno, nello scontro diretto contro il Monastir, formazione appaiata in classifica e diretta concorrente per gli spareggi. Nell’ultima giornata, invece, sfida contro l’Ischia, squadra a caccia di punti salvezza.

La Nocerina si affida al proprio reparto offensivo, ma anche al contributo del centrocampista Biagio Morrone, tra i protagonisti della stagione e elemento chiave nello sviluppo del gioco.

Gli altri scenari

Negli altri gironi, la situazione resta altrettanto dinamica: il Savoia continua a inseguire il primato, mentre Paganese e Pompei sono impegnate rispettivamente nella difesa della zona playoff e nella lotta per evitare i playout.