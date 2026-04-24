Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A30, in direzione Caserta, nel tratto compreso tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio.
Intorno alle 7:20, un tir ha perso parte del carico, finito sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di lastre di vetro, con conseguenti rischi per la circolazione.
Per garantire la sicurezza, i veicoli sono stati scortati lungo il tratto interessato, mentre sono state immediatamente avviate le operazioni di rimozione del materiale disperso.
Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Disagi e rallentamenti per gli automobilisti in transito.