Traffico in tilt questa mattina sull’autostrada A30, in direzione Caserta, nel tratto compreso tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio.

Intorno alle 7:20, un tir ha perso parte del carico, finito sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di lastre di vetro, con conseguenti rischi per la circolazione.

Per garantire la sicurezza, i veicoli sono stati scortati lungo il tratto interessato, mentre sono state immediatamente avviate le operazioni di rimozione del materiale disperso.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Disagi e rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Redazione

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