Un’operazione mirata riporta l’attenzione sul traffico di stupefacenti tra l’area di Napoli e Salerno. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito lo scorso 10 aprile un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A. G., 42enne di Sant’Antonio Abate, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica, scaturisce da un’indagine che ha portato al sequestro di oltre 36 chilogrammi di cocaina.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, G. sarebbe stato sorpreso – insieme a un complice al momento ignoto – mentre, nella notte del 3 maggio 2025, tentava di nascondere un borsone tra i cosiddetti “binari morti” della stazione ferroviaria di Angri.
All’interno della borsa sono state rinvenute 35 confezioni di cocaina, per un peso complessivo di 36,675 chilogrammi. Un quantitativo ritenuto di rilevante entità, verosimilmente destinato ad alimentare il mercato dello spaccio su larga scala.
L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nell’attività di contrasto al traffico di droga sul territorio. Le indagini proseguono per identificare il secondo soggetto coinvolto e ricostruire l’intera filiera dello smercio.
Dalla Procura di Nocera Inferiore sottolineano l’importanza del presidio costante del territorio, in particolare nelle aree sensibili come snodi ferroviari e infrastrutture dismesse, spesso utilizzate per attività illecite.