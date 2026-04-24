Prosegue il percorso di innovazione dell’ASL Salerno, che punta sempre più sull’utilizzo della realtà virtuale nei servizi sanitari e nella formazione del personale. Dalla telemedicina alla teleriabilitazione, fino agli ambulatori virtuali, le nuove tecnologie stanno trovando applicazione in diversi ambiti, con risultati definiti positivi dalla direzione aziendale.

Due, in particolare, gli sviluppi recenti che segnano un passo avanti significativo.

Il primo riguarda il Centro di Simulazione aziendale, attivo presso il presidio ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, che ha ottenuto la certificazione come Centro IRC nazionale. Un riconoscimento rilasciato dall’Italian Resuscitation Council, società scientifica di riferimento per la rianimazione cardiopolmonare, accreditata presso il Ministero della Salute e collegata all’European Resuscitation Council. Grazie a questa certificazione, il centro potrà erogare corsi altamente qualificati come BLSD, ALS, PTC e NLS, seguendo standard formativi uniformi e basati su evidenze scientifiche internazionali.

Il secondo progetto è “Gulliver – Vedere l’Invisibile”, iniziativa innovativa che introduce l’utilizzo di visori di realtà virtuale immersiva per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Attraverso queste tecnologie, gli operatori sanitari possono simulare scenari clinici e osservare, in modo interattivo, la presenza di batteri e microrganismi, migliorando così l’efficacia delle pratiche di igienizzazione, in particolare delle mani.

Il percorso formativo, avviato nel mese di aprile, ha già coinvolto diverse strutture ospedaliere del territorio, tra cui Sarno, Eboli, Roccadaspide, Nocera Inferiore, Pagani e Scafati, con l’obiettivo di estendersi progressivamente anche ad altri presidi della provincia.

L’iniziativa, sostenuta dalla direzione strategica guidata da Gennaro Sosto, mira a integrare in modo strutturale le nuove tecnologie nei percorsi formativi, migliorandone qualità ed efficienza. Secondo quanto evidenziato dall’azienda, i primi riscontri da parte degli operatori sanitari sono positivi, soprattutto in termini di apprendimento e ottimizzazione dei tempi.

Un modello che punta a rafforzare la sicurezza clinica e la preparazione del personale, aprendo nuove prospettive per la sanità del territorio.