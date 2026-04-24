“Un segnale importante nella lotta all’inquinamento, ma anche la conferma che resta ancora molto da fare”. È quanto dichiarato dal presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, Vincenzo Marrazzo, in merito al sequestro di un cantiere navale nell’area di Castellammare di Stabia, risultato privo delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Il provvedimento, eseguito dalla Capitaneria di Porto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, rientra nell’attività di contrasto alle fonti di inquinamento del fiume Sarno e della fascia costiera.

Secondo quanto emerso, sarebbero state accertate diverse irregolarità, tra cui scarichi abusivi, emissioni non controllate e gestione illecita dei rifiuti. Condotte che, viene sottolineato, rappresentano non solo violazioni di legge, ma anche gravi rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

L’Ente Parco ha ribadito la volontà di proseguire la collaborazione con le autorità giudiziarie, l’Arpac e le forze dell’ordine nell’ambito del protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2025, con l’obiettivo di rendere più efficaci e tempestivi i controlli sul territorio.

Allo stesso tempo, è stato evidenziato come sia necessario rafforzare il monitoraggio e accelerare i processi di riqualificazione del bacino fluviale. Tra le criticità segnalate, anche la condizione del Rio Sguazzatoio, tra Angri e San Marzano sul Sarno, indicata come esempio di degrado non più tollerabile.

“La rinascita del Sarno – conclude il presidente – passa attraverso legalità, responsabilità e rispetto delle regole. Solo così sarà possibile restituire al territorio un ambiente sano e vivibile”.