Proseguono senza sosta le ricerche di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni, attivo nel settore alimentare, scomparso da circa due mesi. Un caso che, con il passare delle settimane, assume contorni sempre più complessi e preoccupanti.

Un elemento chiave nelle indagini è il ritrovamento della sua auto nella zona industriale di Sarno, avvenuto pochi giorni dopo la scomparsa. Dalle immagini di videosorveglianza emergerebbe che due persone, al momento non identificate, avrebbero parcheggiato il veicolo per poi allontanarsi a bordo di un altro mezzo.

Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno intensificato le operazioni concentrandosi nel territorio di Terzigno, in particolare nell’area di via Zabatta. Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con escavatori e unità cinofile a supporto delle ricerche.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Vorraro, residente a Somma Vesuviana e originario di Poggiomarino, in passato era stato coinvolto in un’indagine legata al clan Giugliano, riconducibile ai Fabbrocino, da cui era stato successivamente scagionato.

Il caso resta avvolto nel mistero. Le ricerche proseguono serrate, mentre familiari e comunità attendono risposte su una scomparsa che continua a lasciare aperti numerosi interrogativi.