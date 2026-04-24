Gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante “all you can eat” nell’area di Napoli nord, dove i carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 400 chilogrammi di alimenti e comminato sanzioni per 6mila euro.

L’ispezione è scattata dopo l’accesso al deposito secondario del locale. I militari si sono trovati davanti una porta in ferro chiusa con lucchetto che conduceva a un’ulteriore stanza: un ambiente sporco, con pareti ammuffite e due grandi frigoriferi contenenti pesce semiscongelato conservato in buste aperte. Nella stessa area erano presenti sacchi di farina, riso e noodles poggiati a terra, oltre a una trappola per topi.

Tra i prodotti sequestrati figurano salmone, gamberi, pollo, vegetali e preparati destinati anche al consumo a crudo, per un valore stimato di circa 5mila euro. Gli alimenti, secondo quanto rilevato, erano in condizioni tali da non escludere una contaminazione microbiologica e sono stati avviati alla distruzione.

Durante i controlli sono emerse anche gravi irregolarità nella tracciabilità e nelle procedure di autocontrollo Haccp. In un’area del magazzino, inoltre, sarebbe stata realizzata una cucina abusiva.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di verifica condotta dal Nas sui ristoranti che adottano la formula “all you can eat”. Negli ultimi controlli, spiegano gli investigatori, sono state riscontrate criticità rilevanti sul fronte della sicurezza alimentare, con chiusure di esercizi e sequestri di ingenti quantità di prodotti non conformi.