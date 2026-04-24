Un presunto traffico internazionale di stupefacenti che collegava la Spagna alla Campania, con ramificazioni nell’Agro nocerino, si chiude con cinque condanne nel primo passaggio giudiziario davanti al Gup del Tribunale di Napoli Nord.

Le pene inflitte, comprese tra i 2 e gli 8 anni di reclusione, riguardano gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Per altri indagati, invece, il procedimento proseguirà con rito ordinario.

Al centro dell’inchiesta una rete criminale articolata, con collegamenti tra diversi comuni dell’Agro, tra cui Pagani, Angri, Corbara e Nocera Inferiore. Secondo quanto emerso dalle indagini, il sistema si basava su una struttura organizzata composta da intermediari, trasportatori e referenti per lo stoccaggio e la distribuzione della droga.

Determinante per lo sviluppo dell’indagine è stato il sequestro di oltre 51 chilogrammi di cocaina purissima, nascosta in borsoni all’interno di un’autocisterna intercettata nei pressi di Caivano. Un quantitativo che, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto generare profitti stimati in circa 5 milioni di euro.

Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori sono riusciti a ricostruire movimenti, ruoli e contatti dell’organizzazione, evidenziando un sistema che andava oltre i confini regionali, con possibili collegamenti anche verso altre aree italiane e Paesi europei.

L’inchiesta conferma la presenza di circuiti strutturati del narcotraffico anche in contesti locali, capaci di inserirsi in reti internazionali e di gestire ingenti flussi di stupefacenti.