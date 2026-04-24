Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto due giorni fa in via Mangioni, a Pagani, costato la vita a Domenico Allegri, carabiniere di 59 anni in servizio al NAS di Salerno, e alla suocera Antonietta De Marinis, 89 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il militare era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo si è schiantato contro un camion proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere, mentre il camionista, rimasto coinvolto nell’incidente, non avrebbe riportato ferite gravi.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale di Pagani, mentre la Procura di Nocera Inferiore sta valutando diverse ipotesi. Tra queste, anche la possibilità di un malore improvviso che avrebbe causato la perdita di controllo dell’auto da parte del conducente. Il camionista avrebbe tentato di evitare l’impatto, senza riuscirci.

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha profondamente colpito l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale. Domenico Allegri era descritto come un militare stimato e ben voluto. Lascia la moglie e un figlio di 11 anni.