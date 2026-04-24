Era circa le 2:30 della notte del 6 aprile quando Claudio Cioffi, agente della Polizia municipale di Sala Consilina, si è reso protagonista di un intervento decisivo per salvare una vita.

Fuori servizio, senza equipaggiamento e con una temperatura di pochi gradi sopra lo zero, Cioffi stava percorrendo la Strada Provinciale 52 quando ha notato un’auto perdere il controllo e finire nell’alveo del fiume in via Campigliole. Senza esitazione, ha fermato il veicolo e si è diretto verso l’argine.

L’auto, inclinata di circa 45 gradi, stava rapidamente riempiendosi d’acqua. L’agente è riuscito ad aprire la portiera lato passeggero e a estrarre il conducente, mettendolo in salvo prima che la situazione diventasse critica. Successivamente lo ha aiutato a risalire e gli ha prestato le prime cure in attesa dei soccorsi.

Per questo gesto, la giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Cartolano ha deliberato all’unanimità la trasmissione alla Prefettura di Salerno della proposta per il conferimento di un riconoscimento al valor civile.

L’azione è stata definita “un esempio altissimo di virtù civiche, coraggio ed eccezionale altruismo”. Sarà ora il Ministero dell’Interno a valutare l’eventuale assegnazione dell’onorificenza.