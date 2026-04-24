Tentato colpo nella notte in via Passanti a San Giuseppe Vesuviano, dove quattro malviventi hanno cercato di forzare l’ingresso della gioielleria Angelo Miranda.

L’azione è avvenuta poco dopo le 2:00. I ladri sono arrivati a bordo di un’Audi bianca con targhe risultate rubate. Tre di loro hanno tentato di scassinare la saracinesca utilizzando attrezzi da effrazione, mentre un quarto complice faceva da palo al centro della strada.

A mandare in fumo il colpo sarebbe stato un improvviso malfunzionamento dell’impianto di illuminazione esterna, che avrebbe fatto temere ai malviventi di essere scoperti, costringendoli alla fuga.

Secondo quanto ricostruito, la banda si sarebbe poi diretta verso Mercato San Severino percorrendo l’autostrada A30, dove avrebbe successivamente messo a segno un furto ai danni di un’agenzia di scommesse, utilizzando la stessa auto e modalità operative. (VEDI VIDEO)

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso titolare, Angelo Miranda, che ha diffuso il video dell’episodio sui social per mettere in guardia altri commercianti. “Questa volta è andata bene, ma poteva finire peggio”, ha dichiarato, sottolineando come episodi simili si stiano verificando con crescente frequenza.

L’allarme sicurezza resta alto: i commercianti chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.