Il consigliere comunale di Sarno, Sebastiano Odierna, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico a seguito della recente elezione al Consiglio Regionale della Campania.

Una decisione maturata, come spiegato dallo stesso Odierna, per dedicarsi pienamente al nuovo ruolo istituzionale. “L’elezione al Consiglio Regionale rappresenta non solo un grande onore, ma soprattutto un impegno importante verso i cittadini. È una responsabilità che richiede dedizione totale, visione e presenza costante”, ha dichiarato.

Nel comunicato, l’ex consigliere ha sottolineato di aver ritenuto “doveroso” lasciare l’incarico comunale nel rispetto delle istituzioni e della comunità locale, dopo un’esperienza definita “intensa e significativa”, vissuta con spirito di servizio e senso di responsabilità.

Odierna ha inoltre ringraziato cittadini, colleghi consiglieri e amministrazione comunale per il percorso condiviso, assicurando continuità nel proprio impegno politico: “Continuerò a lavorare con determinazione per il nostro territorio, portando la voce della comunità anche in Regione Campania”.