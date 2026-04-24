Un silenzio carico di dolore ha accompagnato le esequie di Biagio Liba Di Lallo, il 27enne di Scafati morto all’alba di martedì scorso in un tragico incidente stradale lungo la Statale 690 “Avezzano-Sora”.

Nella chiesa di San Francesco da Paola, gremita di familiari e amici, il raccoglimento è stato interrotto solo dalle parole di don Peppino De Luca, che ha officiato la cerimonia funebre. Durante l’omelia, il sacerdote ha rivolto un invito chiaro: non abbandonarsi al dolore, cercando di non lasciarsi travolgere dallo sconforto per una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

Il ricordo del giovane ha attraversato l’intera funzione, tra testimonianze e commozione. Biagio è stato descritto come un ragazzo dalla personalità forte, capace di vivere con intensità ogni esperienza, sempre presente e profondamente legato agli affetti.

Parole e ricordi che hanno cercato di restituire il senso di una vita spezzata troppo presto, ma vissuta pienamente, lasciando un segno profondo in chi lo ha conosciuto.