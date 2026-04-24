Più che un via libera definitivo, un semaforo giallo sull’intera operazione. Il collegio dei revisori dei conti del Comune di Scafati ha espresso parere favorevole sul progetto di riqualificazione e gestione dello stadio comunale “Giovanni Vitiello”, presentato dalla Scafatese, ma accompagnandolo con una serie di rilievi e cautele.

Il giudizio positivo riguarda infatti esclusivamente la dichiarazione di pubblico interesse, primo passaggio formale per l’avvio dell’iter amministrativo. Non si tratta, dunque, di un’approvazione complessiva dell’intervento né di una valutazione sulla sostenibilità economica o sulla convenienza per le casse comunali.

Nel verbale della seduta, i revisori sottolineano come la documentazione esaminata rappresenti una fase iniziale e preliminare. Restano da approfondire aspetti cruciali, tra cui l’impatto finanziario dell’operazione, i possibili rischi contrattuali e la compatibilità del progetto con gli equilibri di bilancio dell’ente.