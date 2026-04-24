Proseguono senza sosta le ricerche di Francesco Vorraro, imprenditore di 58 anni originario di Somma Vesuviana, scomparso dalla fine di febbraio. Le operazioni, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, vedono impegnati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.

Le attività investigative si stanno concentrando nell’area di via Zabatta, nel territorio di Terzigno, dove da giorni sono in corso ispezioni con l’ausilio di escavatori e unità cinofile.

Al momento, una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un possibile rapimento seguito dalla scomparsa dell’uomo, ma su questo fronte vige il massimo riserbo.

Vorraro, imprenditore con attività tra Poggiomarino e altre aree, in passato era stato coinvolto in un’inchiesta legata agli affari del clan Giugliano, riconducibile ai Fabbrocino. Accuse dalle quali era stato successivamente assolto.

Gli investigatori stanno ora analizzando nel dettaglio la vita privata e professionale dell’uomo, verificando rapporti, contatti e frequentazioni degli ultimi mesi, anche attraverso le testimonianze dei familiari.

Il caso resta avvolto nel mistero e continua a suscitare forte preoccupazione.