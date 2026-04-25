A Palazzo Sant’Agostino il primo incontro del Regional Multi-Stakeholder Group per la gestione integrata delle risorse marine e costiere

Il primo incontro a Palazzo Sant’Agostino

Si terrà lunedì 27 aprile 2026 alle ore 9.30, presso Palazzo Sant’Agostino a Salerno, nella sala “Marcello Torre”, il primo incontro del Regional Multi-Stakeholder Group (RMSG) nell’ambito del progetto “Better Blue”, iniziativa strategica orientata alla gestione integrata e sostenibile delle risorse marine e costiere.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, enti territoriali e portatori di interesse, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso di collaborazione e co-progettazione sulle principali sfide legate al mare.

Programma e obiettivi del progetto

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dei rappresentanti della Provincia di Salerno, seguiti dalla presentazione del progetto “Better Blue”, che ne illustrerà obiettivi strategici, quadro di riferimento e linee operative.

A seguire sarà esposta l’analisi “State of Play – Regional Report”, utile a fornire una lettura aggiornata del contesto regionale e delle principali criticità e opportunità. La giornata proseguirà con gli interventi degli stakeholder, favorendo uno scambio diretto di esperienze e contributi, e con un dibattito aperto finalizzato a individuare priorità condivise e linee d’azione concrete.

In chiusura, sarà proposta una sintesi dei risultati emersi, con indicazioni operative per il prosieguo delle attività progettuali.

“Il primo incontro del Regional Multi-Stakeholder Group segna un passaggio fondamentale per il progetto Better Blue”, afferma il presidente f.f. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, sottolineando come l’iniziativa punti a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e stakeholder e a promuovere un approccio partecipativo nella tutela e valorizzazione del patrimonio marino e costiero.

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