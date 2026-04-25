SALERNO. Scenario desolante alle prime luci dell’alba al porto turistico del Marina d’Arechi, dove uno yacht di circa 18 metri è stato completamente distrutto da un violento incendio divampato nella serata di ieri.

Il rogo, scoppiato intorno alle 21 per cause ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto l’imbarcazione, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza e creando forte apprensione nell’area portuale. Le fiamme si sono propagate con estrema velocità anche negli ambienti interni, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Salerno, supportati dal personale del porto e da un’autobotte per garantire il costante approvvigionamento idrico. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte, con un lavoro lungo e articolato per domare i focolai residui e mettere in sicurezza la zona.

All’alba l’incendio risultava ormai spento, ma dello yacht restano soltanto le lamiere annerite e deformate. Avviate le procedure per la messa in sicurezza del relitto e la successiva rimozione dalla banchina.

Restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.