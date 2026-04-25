NOCERA SUPERIORE. La città ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione, una ricorrenza che richiama i valori fondanti della Repubblica: libertà, democrazia, solidarietà e rispetto della persona.

La commemorazione si è svolta in mattinata dinanzi al Monumento ai Caduti, dove si è tenuto un momento di raccoglimento con la deposizione della corona d’alloro in memoria di quanti contribuirono, con sacrificio, alla rinascita morale e civile del Paese.

Le celebrazioni sono poi proseguite a Salerno, dove il sindaco Gennaro D’Acunzi ha rappresentato la comunità insieme agli altri primi cittadini della provincia, prendendo parte a un momento istituzionale unitario.

“Il loro esempio continua a guidarci nel costruire una comunità più giusta e coesa”, ha sottolineato il sindaco, ribadendo l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della pace e della responsabilità.

Una giornata all’insegna della memoria condivisa, considerata fondamento imprescindibile per il presente e il futuro della comunità.