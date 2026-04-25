PAGANI. Interviene nel dibattito politico cittadino anche Felice Califano, che risponde alle dichiarazioni dell’onorevole Alberico Gambino in merito allo scioglimento del Consiglio comunale e, in particolare, alle questioni urbanistiche.

L’ex assessore all’Urbanistica ricostruisce il quadro ereditato al momento del suo insediamento, parlando di strumenti urbanistici fermi al 1987, piani attuativi scaduti e assenza di regolamenti fondamentali. Una situazione complessa che, secondo Califano, richiedeva un intervento strutturato e non più rinviabile.

Nel merito del Piano Urbanistico Comunale, Califano ricorda che si tratta di un obbligo normativo introdotto dalla Regione Campania già nel 2004, sottolineando come nei sette anni di amministrazione riconducibili a Gambino, tra il 2002 e il 2009, non sia stato avviato alcun percorso concreto. “A parlare è l’assenza totale di atti”, evidenzia.

Critiche che si estendono anche alla successiva esperienza amministrativa del 2019, durante la quale, secondo Califano, non sarebbero stati compiuti passi avanti sul PUC.

L’ex assessore rivendica invece il lavoro svolto durante il proprio mandato, citando l’avvio del Piano con l’approvazione del preliminare in giunta, l’introduzione di regolamenti chiave – tra cui quelli sul Piano Casa e sulla monetizzazione degli standard – e l’apertura di un confronto con cittadini e operatori del settore.

Tra i risultati indicati anche i primi passi verso la risoluzione della cosiddetta “zona contesa”, una criticità storica per il territorio. Per Califano, il percorso avviato rappresenta una base concreta su cui costruire lo sviluppo urbanistico della città.