SAN VALENTINO TORIO. Sarà una corsa a tre quella per la conquista della fascia tricolore alle prossime elezioni amministrative. Nella mattinata sono state ufficialmente depositate le liste che si contenderanno il governo cittadino per i prossimi cinque anni.

A guidare la coalizione “Insieme per San Valentino” è il sindaco uscente Michele Strianese, già presidente della Provincia di Salerno, che punta alla riconferma. La lista è composta da 16 candidati al consiglio comunale: Angelica Califano, Maddalena Celentano (Lena), Enzo Ferrante (Vincenzo), Pasqualina Garofalo (Lina), Antonio Longobardi, Antonio Mancuso (Tatunniello), Giuseppe Pascale (Peppe), Lucia Maria Rapuano Lembo (Lucia), Rosanna Ruggiero, Massimiliano Russo (Massimo), Andrea Strianese, Pietro Vastola, Teresa Vastola, Ernesto Velardo, Claudia Vergati e Raffaella Zuottolo.

A sfidarlo sarà Giancarlo Baselice con la lista “SiAmo San Valentino Torio”, già consigliere d’opposizione ed ex assessore nella prima fase della consiliatura. Anche Baselice vanta un’esperienza a Palazzo Sant’Agostino come consigliere provinciale. Tra i candidati figurano: Davide Anselmo, Giuseppina Bove (Pina), Antonio Caldieri, Francesco Carbone, Raffaele Carbone, Grazia Canzanelli, Gianni Comunale, Michele D’Ambrosi, Valentino De Vivo, Antonietta Faiella (Antonella), Laura Giudice, Sebastiano Lomonte, Domenico Migliaro, Pasquale Palmieri, Alba Rosaria Pepe (Alba) e Mariana Saggese (Mariele).

Terzo candidato sindaco è Alberto Esposito, alla guida della lista “Alternativa per San Valentino”, che completa il quadro della competizione elettorale. La squadra è composta da: Cristian Adiletta, Angelica Armenio, Giuseppe Carotenuto, Michele Coppola, Consalvo D’Ambrosi, Antonio D’Avino, Angiola De Filippis, Immacolata Fedele, Silvia Menna, Matteo Migliaro, Alessia Miranda, Francesco Miranda, Anna Panciuto (Maria), Manuela Romano e Antonio Ruocco Sorrentino.

Si apre dunque ufficialmente la campagna elettorale, con tre schieramenti pronti a contendersi la guida della città in una sfida che si preannuncia aperta e combattuta.