VALVA. Sarà una sfida a tre per la guida del Comune alle prossime elezioni amministrative. Depositate ufficialmente le liste dei tre aspiranti sindaci che si contenderanno la fascia tricolore, in un contesto politico segnato dalla recente fase commissariale.
Tra i candidati figura Giuseppe Vuocolo, sindaco uscente, che torna in campo con la lista “Rinascita Valva” dopo la fine anticipata della precedente consiliatura. Il Comune, infatti, era stato commissariato in seguito alle sue dimissioni, maturate nel pieno di una crisi politica interna alla maggioranza. Con lui in lista: Antonio Caprio, Sergio D’Ambrosio, Gianluigi Falcone, Armando Feniello, Giuseppe Feniello, Luca Feniello, Raffaele Feniello, Vittorio Feniello, Anna Penta e Michele Torsiello.
A sfidarlo sarà Raffaele Caprio con la lista “Unione Civica per Valva”, composta da Antonietta Cecere, Stefania Cecere, Claudia Cuozzo, Giovanni Cuozzo, Fabrizio Falcone, Debora Palcera, Monica Rizzi, Antonio Torsiello, Fiorenza Volturo e Gerarda Vuocolo.
Terza candidatura per Maria Teresa Cuozzo, alla guida della lista “Impegno Popolare – Valva nel Cuore”. In squadra: Angelo Giuseppe Cuozzo, Emmanuel Cuozzo, Gerardo Cuozzo, Ottaviano Cuozzo, Viviana Polisciano, Margherita Rocco, Rossana Strollo, Anna Ewa Skowronek, Davide Carmine Villani e Concetta Piserchia.
Si apre dunque una nuova fase per la comunità valvese, chiamata alle urne dopo il periodo di commissariamento, con tre schieramenti pronti a contendersi il governo cittadino per i prossimi cinque anni.