AGEROLA. Dolore e sgomento nella comunità per la scomparsa di Benedetto Fusco, 70enne imprenditore conosciuto da tutti come “Ben” o il “pizzaiolo volante”. Originario di Agerola ma residente da anni a Brescia per lavoro, Fusco ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via Serenissima.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in sella alla sua motocicletta Honda quando si è scontrato con una Fiat 500X guidata da un 58enne del posto, che si stava immettendo sulla carreggiata da via Buffalora. L’impatto è stato violentissimo: Fusco è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Inutili i tentativi di soccorso: per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Brescia. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto ha riportato solo lievi ferite ed è stato dimesso in giornata.

Fusco era una figura molto conosciuta non solo per la sua attività nel settore della ristorazione, ma anche per la passione per i motori. Aveva partecipato a numerose cronoscalate, conquistando titoli italiani e guadagnandosi il soprannome di “pizzaiolo volante”, alla guida di vetture come Fiat X1/9 e Ford Sierra RS Cosworth.

Nel 1992 aveva aperto la pizzeria “Mozart” a Rezzato, diventata negli anni un punto di riferimento e chiusa nel 2025 dopo aver ricevuto anche un riconoscimento dal Comune.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa ad Agerola, dove vivono ancora familiari e amici. Fusco lascia la moglie Rosa, il figlio Marco e la figlia Laura. I funerali si terranno oggi alle ore 16 nella parrocchia di San Giovanni Battista, a Rezzato.