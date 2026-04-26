Allarme sanità. Cardiologi salernitani segnalano ritardi e criticità nella nuova piattaforma regionale: appello urgente al presidente Roberto Fico

Disservizi e rischi per i pazienti

Scatta una nuova emergenza nel sistema sanitario della Campania, con crescenti difficoltà nella prescrizione dei farmaci salvavita da parte dei medici di medicina generale e degli specialisti. Una situazione che sta generando forte preoccupazione tra gli operatori del settore, per i possibili effetti su pazienti affetti da patologie gravi.

L’allarme arriva dal territorio salernitano, dove i cardiologi Giuseppe De Martino e Carmine Landi hanno raccolto le segnalazioni di numerosi professionisti impegnati sia nella sanità pubblica che in quella convenzionata, evidenziando ritardi e criticità nella gestione delle prescrizioni.

Il nodo della piattaforma unica

Alla base del problema vi è il processo di integrazione delle piattaforme sanitarie regionali, confluite nel sistema unico SINFONIA, che ha accorpato i precedenti strumenti di gestione come i piani terapeutici e le prescrizioni digitali. Un passaggio strutturale che, pur rispondendo a una logica di semplificazione e centralizzazione, sta mostrando difficoltà operative nella fase di transizione. Le criticità riguardano in particolare le prescrizioni più complesse, che ora transitano esclusivamente attraverso il nuovo sistema informatico regionale.

La richiesta di intervento immediato

Di fronte a una situazione in rapido peggioramento, cresce la richiesta di un intervento tempestivo da parte della Regione. Le difficoltà tecniche e i rallentamenti stanno infatti compromettendo la regolare erogazione dei farmaci essenziali, con il rischio concreto di conseguenze gravi per i pazienti. La necessità evidenziata dagli operatori sanitari è quella di ripristinare rapidamente la piena funzionalità del sistema e di adottare soluzioni temporanee efficaci, in grado di garantire continuità assistenziale durante questa fase critica.

Un sistema da stabilizzare

La creazione della piattaforma SINFONIA rappresenta un passaggio strategico verso un sistema sanitario digitale integrato, capace di unificare prescrizioni, fascicolo sanitario e servizi. Tuttavia, l’attuale fase di assestamento evidenzia la complessità di un processo che richiede tempi e strumenti adeguati per evitare disservizi. In questo contesto, la priorità resta la tutela del diritto alla salute, con l’urgenza di garantire l’accesso tempestivo ai farmaci salvavita per migliaia di cittadini campani.

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