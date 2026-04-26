Grande festa per la Givova Scafati Basket, che conquista la promozione in Serie A battendo Rimini al Pala Flaminio con il punteggio di 80-76. Un ritorno immediato nella massima serie per la squadra dell’Agro, a meno di un anno dalla retrocessione.

Determinante il lavoro di Frank Vitucci, arrivato in panchina in un momento complicato della stagione. Il coach ha preso la squadra al dodicesimo posto dopo nove giornate, conducendola a una straordinaria rimonta fino al primo posto finale con 52 punti.

La partita

A Rimini, Scafati ha imposto fin da subito il proprio ritmo, arrivando anche a +17. I padroni di casa hanno tentato la rimonta, riuscendo ad avvicinarsi fino a -2, senza però completare il sorpasso.

Protagonista assoluto Bruno Mascolo, autore di oltre 20 punti e decisivo soprattutto nell’ultimo quarto. Il playmaker, capitano e leader tecnico, ha guidato la squadra con personalità, risultando incontenibile nelle penetrazioni e firmando i canestri che hanno chiuso la gara.